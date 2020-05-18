حيفا: اعتقال شاب وشقيقته بشبهة طعن شاب من أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (19 عاما) وشقيقته (17 عاما) من حي الكبابير في مدينة حيفا، فجر اليوم الإثنين، وذلك بشبهة طعن شاب (22 عاما) من مدينة أم الفحم في الشارع وإصابته بجراح وصفت بأنها خطيرة.
وجاء في التفاصيل أن الشرطة تحقق في جريمة طعن شاب في حي الكبابير بحيفا، والمصاب من أم الفحم، وصفت حالته بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى (رمبام) لتلقي العلاج.
ووفقا للشرطة فإن الشاب وشقيقته قاما، حسب الشبهات، بطعن الشاب على خلفية خلاف بينهم، على ما يبدو، وستطلب الشرطة من محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقالهما.
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