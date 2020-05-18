الرئيس الأمريكي يعلن عن أنباء سارة بشأن كورونا

الإثنين 18 مايو 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "أنباء سارة" بشأن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.



وقال ترامب في تغريدة منتصف ليل الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. أخبار جيدة للغاية، بالتأكيد!".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، لا سيما نيويورك، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أمريكا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الذي يجتاح العالم.

ومقارنة بالشهر الماضي، انخفض عدد الإصابات في نيويورك، وفي ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة، فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل للغاية من الحالات الجديدة.

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وتخطط عدة ولايات أمريكية حاليا لفتح أعمالها بعد إجراءات إغلاق وحظر دامت أسابيع للحد من تفشي الفيروس القاتل.

في المقابل، يُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.53 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألفا و978 وفاة، بينما تعافى 346 ألفا و389 شخصا الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين إلى 316 ألفا و953، وبلوغ عدد المصابين نحو 4.82 مليون شخص، بينما تعافى نحو 1.9 مليون شخص.