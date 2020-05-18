التحالف يشن 19 غارة على أهداف حوثية في شدا والظاهر بصعدة

الإثنين 18 مايو 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 19 غارة على مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية في المحافظة.

Advertisements

وأكدت المصادر أن الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية