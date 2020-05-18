شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز البريطانية: كورونا سيمسح اليمن من خارطة العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية تقريرا مخيفا عن فيروس كورونا في اليمن.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة سكاي نيوز إن تأثير الفيروس التاجي كورونا كوفيد 19 على اليمن سيكون مدمراً بعد سنوات من الحرب الأهلية. Advertisements وذكرت الشبكة البريطانية أن كورونا سيحذف اليمن من الخرائط في جميع أنحاء العالم. ويوم أمس أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة في محافظة #حضرموت بينها حالتا وفاة، ما يرفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية المؤكدة في (9) محافظات منذ العاشر من أبريل إلى (128) حالة، بينها (20) حالة وفاة

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