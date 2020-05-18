بالصور.. ما سببه الحريق داخل 'كلية الحلة'

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، أن فرقها أخمدت الحريق الذي نشب، ظهر اليوم، داخل "كلية الحلة الجامعة" في محافظة بابل.
وقالت المديرية، إن "حريقاً ادلع داخل كافتيريا كلية الحلة الجامعة المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال، بعدها تمكنت فرق الإطفاء من تطويق وحصر النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداد السنة اللهب إلى القاعات الدراسية وأبنية الجامعة المجاورة للكافتيريا المحترقة، وبمشاركة اكثر من خمس فرق اطفاء".
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "على اثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل الكلية وما زالت التحقيقات مستمرة".
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "على اثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل الكلية وما زالت التحقيقات مستمرة".
وكان مصدر في الشرطة أفاد لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل كافتيريا "كلية الحلة" الجامعة في محافظة بابل.
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