14 محجورا يغادرون الحجر الصحي بالنجف دون اعراض مرضية

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاثنين، ان 14 محجورا غادروا اماكن الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما دون اعراض مرضية.
وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "14 محجورا غادروا اماكن الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما دون اعراض مرضية، بينهم 3 وافدين اثنان من روسيا وواحد من الاردن".
واضاف ان "الباقيهم هم من الملامسين لمصاب سابق"، مشيرا الى انه "بغادرتهم يكون مجموع المتبقين في الحجر الصحي 31 محجورا جميعهم من الوافدين من خارج العراق".
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