وزير الصحة يعلن البدء بالحظر المناطقي لأسبوعين ويحدد المناطق المشمولة

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد. وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، ان "تم اليوم البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين"، مبينا ان "ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد وبشكل متسارع وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق". واضاف ان "المناطق مشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر الحبيبة الكمالية Advertisements الشعلة العامرية وتابع ان "ذلك سيتزامن مع تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات"، مشيرا الى "اننا ستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الاصابات فيها". واكد انه "سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر المناطقي".

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