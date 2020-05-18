مصدر: هذا ما وجهت به الحكومة بشأن التظاهرات

كشف مصدر سياسي، ان الحكومة اصدرت توجيها بشأن مع التظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية، مبينا ان منهاج التعاطي مع الاحتجاجات بالنسبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يختلف عما كان عليه في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال المصدر ان "رئيس الحكومة منع استخدام العنف مع المتظاهرين، وهذا القرار جاء في أول اجتماع له مع القادة الأمنيين ببغداد"، مبينا ان "الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة أخيراً أظهرت مدى التغيّر في التعامل الأمني، إذ لم تستخدم القوات العراقية الرصاص الحي ولا قنابل الدخان، وقد عمدت على إبعاد المتظاهرين عن جسر الجمهورية الذي يرتبط بالمنطقة الخضراء بخراطيم المياه والقنابل الصوتية".

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واضاف ان "الكاظمي هدد بمحاسبة قادة القواطع الأمنية المسؤولين عن حماية المحتجين في حال مارسوا العنف"، لافتا إلى أنّ "منهاج التعاطي مع الاحتجاجات بالنسبة للكاظمي يختلف عما كان عليه في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بل إنّ الأول يعوّل على أهمية استمرار التظاهرات من أجل الاستفادة منها في الضغط على القوى السياسية والأحزاب النافذة، وتنفيذ جملة من الملفات التي لم يتمكن أي رئيس حكومة سابق من اتمامها بسبب السطوة السياسية للكيانات المتحكمة بالقرارات، عبر سيطرتها على السلطات العراقية، ولعل أبرزها التشريعية (مجلس النواب)".

وتابع المصدر أنّ "المتظاهرين أنفسهم لمسوا الاختلاف في التعامل الأمني معهم خلال الأيام الأخيرة، إذ لم نشهد سيلاً كبيراً من أعمال العنف، إلا ما حدث في مدينة البصرة، والذي تتورط فيه جماعة مسلحة وليس القوات الأمنية النظامية".