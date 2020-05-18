إثيوبيا تواصل استفزازاتها: لا حاجة لإخطار مصر والسودان ببدء ملء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا أن خطة بدء مل سد النهضة في موسم الأمطار المقبل هي جزء من بناء السد.

وقال أمسالو تيزازو، المتحدث باسم الشئون الخارجية بالإنابة في إثيوبيا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ونقلتها "سبوتنيك" الروسية اليوم، إن خطة البلاد لملء السد في موسم الأمطار هي جزء من بناء السد المقرر، مشيراً إلى أنه لا توجد حاجة إلى إخطار السودان ومصر.

وقلل تيزازو من شأن الرسالة التي قدمتها مصر لمجلس الأمن الدولي مؤخراً بشأن سد النهضة، حيث قال: "هذا ليس مفاجئاً كالمعتاد، ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة".

وأضاف: "لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، وبعد كل شيء فإنه يتم بناؤه لملئه".

وأشار المتحدث إلى أن السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية الملء والكمية التي سيتم ملء السد بها في كل مرحلة خلال المفاوضات.

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وزعم المتحدث أن بلاده تحرص على "الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة بين جميع دول حوض النيل".

وكانت وزارة الخارجية قد بعثت برسالة إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة.

وكشفت صحيفة "الأهرام" عن تفاصيل الرسالة، حيث حذر وزير الخارجية سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".

وأشارت الخارجية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا عبر عدة مستويات."

وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".