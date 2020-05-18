"بلومبيرغ": السلطات العراقية تعتزم إغلاق حقل الأحدب النفطي بسبب الاحتجاجات

أشارت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن "السلطات العراقية تخطط لإيقاف حقل الأحدب ​النفط​ي الجنوبي الشرقي، بسبب ​الاحتجاجات​ التي تعوق العمليات"، منوّهةً بأن "المتظاهرون يطالبون باستقالة محافظ واسط".

ومن الجدير ذكره أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم تطويره من قبل شركة "البترول الوطنية الصينية"، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا. ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطاً يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.