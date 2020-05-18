نائب ألماني: ترامب يتعامل مع الأوروبيين على أنهم أعداء

أشار النائب الألماني ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان رولف موتزينيش، "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتعامل مع الأوروبيين على أنهم أعداء، وأنهم مبعث ضعف لحلف شمال الأطلسي"، مقارنًا إياه بـ"البكتيريا".
ولفت موتزينيش إلى خطر العقيدة النووية الأميركية الجديدة، التي تنظر في إمكانية الاستخدام الاستباقي للقوة النووية، حيث أكد في وقت سابق أنه "إذا كانت الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في ألمانيا ودول أخرى هي عنصر الربط الوحيد، فهذا ليس جيدا جدا للحلف الأطلسي".
من جهته، أعرب عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني يورغن تريتين، في وقت سابق عن رأي مماثل أشار فيه إلى أن الأوروبيين يتوجب عليهم التخلص من الأسلحة النووية الأميركية لضمان أمنهم، لافتًا إلى أنه "من الأفضل عدم الاعتماد على ترامب، لأنه هو الذي ألغى معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".
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