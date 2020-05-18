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طائرة مساعدات طبية تركية وصلت إلى تونس بإطار التصدي لكورونا

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ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنّ "طائرة محمّلة ب​مساعدات​ طبيّة قادمة من ​تركيا​، وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في إطار دعم جهود تونس في التصدّي لجائحة "​​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الشحنة تمثّلت في كميّات من المستلزمات الوقائيّة الفرديّة والبدلات الطبيّة والكمّامات الجراحيّة".

وقد حضر سفير تركيا في تونس علي أونانير، وصول الطائرة وتسليم هذه المساعدات الطبيّة إلى السلطات الرسميّة التونسيّة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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