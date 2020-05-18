طائرة مساعدات طبية تركية وصلت إلى تونس بإطار التصدي لكورونا

ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنّ "طائرة محمّلة ب​مساعدات​ طبيّة قادمة من ​تركيا​، وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في إطار دعم جهود تونس في التصدّي لجائحة "​كورونا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الشحنة تمثّلت في كميّات من المستلزمات الوقائيّة الفرديّة والبدلات الطبيّة والكمّامات الجراحيّة".

وقد حضر سفير تركيا في تونس علي أونانير، وصول الطائرة وتسليم هذه المساعدات الطبيّة إلى السلطات الرسميّة التونسيّة.