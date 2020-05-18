"CNN": مفتش الخارجية الأميركية كان يحقق بتخصيص بومبيو موظفًا لتأدية مهام شخصية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلًا عن مساعد ديمقراطي، بأن "المفتش العام بوزارة الخارجية الذي أقاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، كان يحقق فيما إذا كان وزير الخارجية مايك بومبيو قد جعل أحد الموظفين يؤدي بعض المهام الشخصية له مثل تمشية كلبه ونقل ملابس إلى المغسلة للتنظيف الجاف وتخصيص عشاء له ولزوجته".
وتوقّعت الشبكة أن "يزيد هذا الكشف من التدقيق في إقالة ترامب لستفين لينيك، والتي كانت الحلقة الأحدث في سلسلة من الإقالات لمسئولين رقابيين مستقلين بالحكومة يتولون الإشراف على إدارة الرئيس"، منوّهةً بأن "مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية أكد من قبل أن بومبيو أوصى بأن يتم إقالة لينيك، لكنهم لم يعرفوا الأسباب وراء ذلك".
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