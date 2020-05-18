موزعو الخبز يحتجون أمام وزارة الإقتصاد على تسليمهم الربطة بـ 1500

نظم موزعو الخبز صباح اليوم، اعتصامًا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، إحتجاجًا على تسليمهم ربطة الخبز زنة ألف غرام بـ 1500 ليرة من الأفران.
وأشار المتحدث باسم الموزعين حميد يزبك، إلى أن "الأفران أبلغت الموزعين بالأمس أن سعر ربطة الخبز للموزعين أصبح 1500 ليرة ما يحول دون تمكننا من التوزيع"، منوّهًا بأنهم جاءوا إلى وزارة الإقتصاد والتجارة "لنطالب بحقنا بالعمل كموزعين نتقاضى عمولتنا من التوزيع، و1500 ليرة وهو السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للمستهلك".
كما ناشد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة "لإيجاد الحل الذي ينصف الفرن والموزع والمستهلك خصوصًا أن عدد الموزعين هو 2400 موزع في المناطق اللبنانية كافة"، متمنيًا "إعادة وزن الربطة الى 900 غرام ليتمكن الموزعون من العمل والعيش مع الافران والمحلات والمستهلك".
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