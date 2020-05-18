دياب بحث مع وفد رابطة النواب السابقين بالأوضاع المعيشية والتقى المطران مطر

بحث رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مع وفد من ​رابطة النواب السابقين​، بالأوضاع المعيشيّة الصعبة، وقد تمنّوا عليه أن يستمر بتحمّل مسؤوليّته في هذه المرحلة لإنقاذ ​لبنان​، وأن يتّخذ التدابير اللّازمة للحدّ من موجة الغلاء الفاحش والمآسي الّتي يعيشها المواطن. كما التقىالمطران ​بولس مطر​، وعرض معه للأوضاع العامة.

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