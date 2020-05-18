درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار حتى يوم الخميس

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسّط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها ​الخليج العربي​ وشمال افريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار ب 10 درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل حيث تنحسر تدريجياً. وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صاف وحار مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح احياناً مما يؤدي الى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية مما يؤدي الى الشعور بالحر الشديد كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.