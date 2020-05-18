القاضي منصور استمع الى مدير مختبرات دير عمار في ملف الفيول المغشوش

تابع قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ القاضي ​نقولا منصور​ جلسات التحقيق في ملف ​الفيول​ المغشوش، فاستمع الى إفادة مدير المختبرات في معمل توليد ​الكهرباء​ في ​دير عمار​ منذر منقارة.

وقبل ايام ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصا من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بجرم التقصيرالوظيفي وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط اورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي.

كما وادعت ايضا على شركة zr energy وذلك بعد كشف معلومات جديدة من خلال تفريغ هواتف الموقوفين في ملف الفيول المغشوش.