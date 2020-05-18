الدفاع المدني أنقذ 3 اشخاص بعد إصابتهم داخل بئر في بيت الشعار

أنقذ عناصر من ​الدفاع المدني​ قبل ظهر اليوم ثلاثة أشخاص بعدما اصيبوا بالإغماء خلال عملهم داخل بئر للمياه في بيت الشعار-المتن. وقد تبين أنهم كانوا يقومون بطلاء جدران البئر بالمواد العازلة فأصيبوا بدوار نتيجة تنشقهم الروائح الصادرة عنها ما أدى إلى تعرضهم للاغماء. وقد عمل العناصر على سحبهم بإستعمال السلالم. وتم نقل اثنين منهم الى ​مستشفى​ الشرق الأوسط وآخر الى مستشفى ابو جودة.

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