قوى الأمن عممت صورة شخص أقدم على عدة عمليات نشل ضمن مدينة بيروت

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠، ادعت لدى فصيلة راس ​بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ امرأة من الجنسية الفرنسية، ان مجهولا أقدم على نشل حقيبتها التي تحتوي جهازاً خلوياً وكاميرا تصوير وذلك في شارع ديغول، وفر الى جهة مجهولة. على الاثر، وبعد ورود عدة شكاوى نشل الى غرفة المراقبة والتحكم في الوحدة المذكورة، ونتيجة المتابعة، توصلت الى تحديد مكان تواجد المشتبه به"، معلنة أنه "بعد التنسيق مع ​مفرزة استقصاء بيروت​، بحيث تمكنت دورية من هذه المفرزة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٠ من توقيف النشال في محلة ​طريق الجديدة​، ويدعى: ط. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) وضبطت بحوزته ​حبوب مخدرة​، اضافة الى دراجة آلية نوع "JR" لون ابيض كان يستخدمها في عملياته، وجرى تسليمه الى فصيلة رأس بيروت".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معه من قبل هذه الفصيلة، اعترف بما نسب اليه، وبإقدامه على /٣/ عمليات نشل ضمن محلة ​ميناء الحصن​، وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرم نشل. اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص"، مضيفة: "بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة راس بيروت الكائن في ثكنة يوسف حبيش في محلة الحمراء شارع بلس، أو الاتصال على الرقم:٧٤٠٩٤٢/٠١ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".