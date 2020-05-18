جعجع: باسيل وزير الطاقة الفعلي وماذا تنتظر الحكومة لإغلاق المعابر غير الشرعية نهائيا؟

تساءل رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، في موضوع ​الكهرباء​، "بما أنّ دفاتر الشروط لبناء معامل إنتاج جاهزة وقد تمّ العمل عليها عام 2019، فلماذا ذهبت ​الحكومة​ إلى تكليف وزير الطاقة والمياه (وزير الطاقة الفعلي ​جبران باسيل​) التفاوض المباشر مع الشركات، بدل طرح مناقصة فورًا ومن خلال إدارة المناقصات؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في موضوع المعابر غير الشرعية، إنّ كلّ يوم يمرّ يحمل في طيّاته خسارة بعشرات ملايين الدولارات يوميًّا على ​الخزينة اللبنانية​ و​الشعب اللبناني​"، سائلًا: "ماذا تنتظر الحكومة لاتخاذ قرار واضح ونهائي وصريح وحاسم لتكليف ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ المعنيّة إغلاق هذه المعابر نهائيًّا؟".