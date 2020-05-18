دعت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان، المواطنين الى "ضرورة وإلزامية التشدد بشروط الحجر المنزلي وبالأخص الوافدين من الخارج ومخالطيهم، والإبتعاد عن التجمعات وضرورة وضع الكمامات لدى الخروج من المنزل ومخالطة الآخرين، التعاون والتبليغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن للوزارة 1214".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة شددت على ضرورة إلتزام الحجر والإبتعاد عن التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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