وزارة العدل أطلقت دليل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد

أعلنت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ عن إطلاق "دليل التعاون الدولي مع ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلها مجموعة من ​القضاة​ منذ العام 2015 تحت إشراف ​وزارة العدل​، بالتعاون مع ​ممثلين​ عن هيئة التحقيق الخاصة و​مصرف لبنان​ و​وزارة الداخلية​ وخبراء من ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​.

وأشارت الوزيرة نجم الى أن إطلاق الدليل يؤكد جدية ​الحكومة​ في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان، وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد". وتزامن هذه الخطوة مع تقدّم جهود ​مجلس النواب​ في إقرار قانون ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020، كما في العمل على إعداد اقتراح قانون خاص لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد يمكن لبنان من تعقب وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، والتي تم إخراجها الى بلدان أخرى.

ويلخص الدليل القواعد المرعية الإجراء التي يمكن الإستناد إليها من قبل الدول الطالبة في مختلف مراحل استرداد الأموال، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الإستناد إليها في تعقب أثر الأموال، كما يقدم معلومات عملية عن الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، بالإضافة الى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.