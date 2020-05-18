مصلحة الليطاني تحذر من الصيد الجائر للاسماك بالمبيدات السامة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "ان فرق المراقبة التابعة لها عثرت خلال الكشف الدوري على نهر الليطاني، على بعض الاسماك النافقة على ضفاف النهر في منطقة الطيبة، كما اثمر الكشف عن العثور على غلافات لمبيدات حشرية جرى استعمالها في الصيد من نوع lannate.
واشارت الى انها "خابرت جهاز امن الدولة، لاتخاذ الاجراءات الفورية ومعرفة وملاحقة المتسببين"، واعلنت انها "ستتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية، تمهيدا لمعرفة المجرمين وملاحقتهم، بالاضافة الى تجار ومهربي هذه المبيدات".
وحذرت المصلحة من "الصيد الجائر للاسماك بالمبيدات السامة، نظرا لضررها البيئي البالغ بالمياه، وبالثروة السمكية والاحياء المائية، بالاضافة الى ضررها على الصحة العامة لمستهلكي الاسماك الملوثة".
وطالبت الجهات المعنية بـ"منع استيراد او تهريب هذا النوع من المبيدات، ووضع ضوابط على استخدامه، خشية من توسع استخدامه، على غرار ما هو قائم، في بعض الانهار ومجتمعات العالم الثالث".
وذكرت المصلحة الجهات المختصة والشركاء ب"ضرورة استمرار العمل تطبيق القرار الصادر بمنع صيد الاسماك من بحيرة القرعون ومن نهر الليطاني".
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