حتي عرض مع فوشيه تطورات مؤتمر سيدر وكيفية تطبيقه والتقى سفير مصر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، سفير فرنسا في لبنان ​برونو فوشيه​، وتم البحث في تطورات ​مؤتمر سيدر​ وكيفية تطبيقه إضافةً إلى تجديد ولاية قوة الطوارئ الدولية اليونيفل​​​​​​، كما التقى سفير مصر في لبنان ​ياسر علوي​ وتمّ البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

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