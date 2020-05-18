بلدية اميون تناشد مصلحة مياه الشفة معالجة الانقطاع

وجهت بلدية ​أميون​ نداء إلى أهالي بلدة أميون جاء فيه مايلي: "نتوجه عبركم إلى مصلحة ​مياه الشفة​ أميون للتعاطي بمسؤولية والتحرك السريع لمعالجة مشكلة انقطاع ​المياه​ في أميون و​الكورة​ ونحن على أبواب فصل الصيف".

ولفتت إلى انه "بعد مراجعات عديدة من قبل الأهالي من ضعف المياه وحصولنا على ما يقارب ربع الكمية المتوقعة، وقد كنا قد ناشدنا أهلنا سابقا بعدم التصعيد في محاولة للتحسين وتلافيا لأي سوء تفاهم، لكننا من الآن فصاعدا لن نقف عائقا أمام أي تصعيد واي موقف تتخذونه بغياب الإدارة الرسمية ل​محاربة الفساد​ والفاسدين .

واكدت "أننا في ​البلدية​ سنكون إلى جانب الأهالي وامامهم للحفاظ على الوضعية السليمة، ومن الضروري أن نلفت انتباه الجميع أن الكورة و بالأخص أميون هي من المناطق القليلة في ​لبنان​ الذي تلتزم دفع ​الضرائب​ والرسوم بنسبة عالية دون تزمر أو إنقطاع".