فادي سعد: سد المسيلحة عينة عن مشاريع الهدر وتشققاته كشفت أين تذهب أموال اللبنانيين

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، على أنّ "سد المسيلحة عيّنة عن مشاريع الهدر". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تشقّقاته لم تكشف أين تذهب المياه، بل أيضًا أين تذهب أموال اللبنانيّين بلا طائل ولا اعتبار لأحوال البلد والناس الّتي باتت كقعر السد، وأنّ حبل الكذب لم يطل أكثر من كانون إلى أيار"، مركّزًا على أنّ "هناك من يصرّ على استكمال الصفقات بوعود سرعان ما يفضحها الجفاف".

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