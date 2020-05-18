طرابلسي:لاتفاق بين المدارس والمعلمين والأهل ومصرف لبنان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

نبّه النائب ​ادكار طرابلسي​ من التداعيات التي قد تصيب العاملين في ​المؤسسات التربوية​ الخاصة من معلمين وعاملين، جراء استمرار قيام بعض المؤسسات بعدم دفع رواتبهم كاملة.

وقد طالب طرابلسي ​وزارة التربية والتعليم العالي​ القيام برعاية اتفاق رباعيّ بين المدارس و​نقابة المعلمين​ و​لجان الأهل​ و​مصرف لبنان​، بحيث يتحمّل كلّ طرف فيه مسؤوليّته في إيجاد حلّ عادل يُساهم في الإبقاء على تقاسم الأعباء بين الجميع، وقال إن على الوزارة أن تسعى مع الوزارات المختصة كي تقوم بدفع المنح التعليمية المستحقة للموظفين والعسكريين مباشرة للمدارس، كما أنه على ​المدارس الخاصة​، أن تكون مستعدّة لأن تحسم نسبة من الأقساط بما يوازي الـ35% اي ما يوازي ​الموازنة​ التشغيلية والابقاء على ما يكفي لدفع اجور العاملين كاملة، وكذلك على الاهل ان لا يمتنعوا عن دفع الاقساط المحسومة خاصة وان الجهاز التعليمي استمر بتأدية مهماته في تعليم التلامذة ولو عن بُعد، وعلى مصرف لبنان و​جمعية المصارف​، بشكل خاص، تنفيذ التعميم رقم 552 المتعلق بإقراض المدارس الخاصة وتزويدها بالسيولة اللازمة.

وحذّر النائب طرابلسي من تلازم خطر الطرد التعسفي الذي قد تلجأ إليه بعض المدارس وخطر انهيار القطاع التربوي الخاص، داعيا الى إعادة هيكلة المدارس الصغيرة المتعثرة وتجميعها وقيام الوزارة بعملها الرقابي بجدية للدفع باتجاه اعتماد الشفافية في موازنات هذه المدارس للحفاظ على القطاع التربوي الخاص.