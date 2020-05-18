وزارة الزراعة تضبط لحوما فاسدة وتقفل ملحمتين ومزرعة ابقار بالشمع الاحمر في البقاع

قامت الضابطة الصحية البيطرية في ​وزارة الزراعة​ بضبط لحوم فاسدة في منطقة قب الياس في ​البقاع​ الأوسط، داخل ملحمة تعود للمدعو (خ. م.)، وذلك بعد توفر معلومات عن وجود لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري، وبعد التحقيق من مصدر اللحوم و بناء لإشارة المدعي العام في البقاع جرى استدعاء جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة، وجرى اقفال الملحمة بالشمع الأحمر.

كما تم في هذ السياق نفسه، وبمؤازرة جهاز أمن الدولة مداهمة مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في منطقة غزة في البقاع الغربي لذبح احدى الأبقار المريضة التي بينت الفحوصات المخبرية عدم صلاحية لحومها للإستهلاك البشري، وبناء لإشارة المدعي العام في البقاع تم تلف اللحوم، واقفال ملحمة تسوق اللحم الفاسد، وتوقيف جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة في صغبين للتوسع في التحقيق.