وفاة خادم رعية كنيسة مار ميخائيل في الشارقة بعد إصابته بالكورونا

توفي خادم رعية كنيسة مار ميخائيل في ​الشارقة​ الأب يوسف سامي يوسف (62 عاما) بسبب مضاعفات متعددة ناجمة عن إصابته بفيرو كورونا.

الأب يوسف كان مبشرًا في ​دول الخليج​ منذ عام 1993، ويخدم المجتمعات الناطقة بالعربية والفرنسية في كنيسة سانت ماري دبي (1993-1995) ، كنيسة سيدة الوردية ​الدوحة​ (2004-2008) ، كنيسة القلب المقدس ​المنامة​ ( 2008-2011)، كاتدرائية ​القديس يوسف​ ​أبو ظبي​ (2011-2015)، ​كنيسة الروح القدس​، كنيسة القديسة مريم العين (2016).

والأب يوس ولد في 18 تشرين الثاني 1957 في دير دوريت، جبل ​لبنان​، انضم إلى نقابة الإخوة الصغرى الكابوتشين التابعة للحضانة العامة للشرق الأدنى. بعد الانتهاء من فلسفته وعلم اللاهوت في ​جامعة الروح القدس​ البابوية ​الكسليك​ ​جونيه​، رُسِم الأب يوسف للكهنوت في 2 تموز 1988. وكان عضوًا في كل من مجلس الأسقف (2011-2020) ومجلس حضانة الكبوشيين في شبه ​الجزيرة​ العربية.