وفاة خادم رعية كنيسة مار ميخائيل في الشارقة بعد إصابته بالكورونا

توفي خادم رعية كنيسة مار ميخائيل في الشارقة الأب يوسف سامي يوسف (62 عاما) بسبب مضاعفات متعددة ناجمة عن إصابته بفيرو كورونا.
الأب يوسف كان مبشرًا في دول الخليج منذ عام 1993، ويخدم المجتمعات الناطقة بالعربية والفرنسية في كنيسة سانت ماري دبي (1993-1995) ، كنيسة سيدة الوردية الدوحة (2004-2008) ، كنيسة القلب المقدس المنامة ( 2008-2011)، كاتدرائية القديس يوسف أبو ظبي (2011-2015)، كنيسة الروح القدس، كنيسة القديسة مريم العين (2016).
والأب يوس ولد في 18 تشرين الثاني 1957 في دير دوريت، جبل لبنان، انضم إلى نقابة الإخوة الصغرى الكابوتشين التابعة للحضانة العامة للشرق الأدنى. بعد الانتهاء من فلسفته وعلم اللاهوت في جامعة الروح القدس البابوية الكسليك جونيه، رُسِم الأب يوسف للكهنوت في 2 تموز 1988. وكان عضوًا في كل من مجلس الأسقف (2011-2020) ومجلس حضانة الكبوشيين في شبه الجزيرة العربية.
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