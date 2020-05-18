اعتصام أمام قصر العدل للمطالبة باستقلالية القضاء

تجمع عدد من الشبان امام ​قصر العدل​ في بيروت مطالبين بإستعادة الاموال المنهوبة عبر استقلالية السلطة القضائية. ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية والرايات معبرين عن رفضهم التدخل في القضاء داعين اياه الى العمل بشفافية لاستعادة الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين. ​​​​​

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