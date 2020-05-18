شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يعلن دعمه لإجراءات الدولة في التعايش مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أحزاب التحالف المصرية، دعمها المطلق لجميع قرارات الدولة المصرية في الخطة التي وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن التحالف اليوم، أكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية دعمه لخطه وزاره الصحة بشأن التعايش مع فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار العدوي وضرورة قيام احزاب التحالف بحملات للتوعية بين المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين مرحله التعايش مع فيروس كورونا وفتح المجال لعمل كافة الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة الخاصة مع ضرورة وضع معايير مشدده لمنع انتشار العدوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشدد المجلس الرئاسي للتحالف الأحزاب المصرية على وحده المواقف التي تدعم الدولة المصرية ومؤسساتها والحفاظ على تماسك التحالف ومؤسساته ومواجهة أي محاولات تسعى للنيل من التحالف وتماسكه.

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وحول موقف بعض الاحزاب الاعضاء في التحالف والتي تواجه نزاعات قانونية، أكد المجلس الرئاسي بعد أن استمع إلى تقرير من المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية والقائم بعمل رئيس المكتب التنفيذي على أهمية استمرار جميع هذه الاحزاب في عضويه التحالف والتمسك باستمرارها مع ضرورة ان تسعي هذه الأحزاب إلى حل كافة المشاكل القانونية التي تواجهها مع استعداد التحالف لتقديم أى عون للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه هذه الاحزاب.

وناقش المجلس الرئاسي التصور الخاص لكيفيه الاحتفال بذكري ثوره 30 يونية حيث قرر المجلس الرئاسي تكليف محمود نفادى المتحدث الإعلامي للتحالف بأعداد خطه توضح كيفية احياء التحالف لذكري ثوره 30 يونيه وعرضها على المكتب التنفيذي.