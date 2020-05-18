تنسيقية الأحزاب تنعى وفاة عضو المكتب الفنى لنائب محافظ القليوبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فى بيان رسمي لها، وفاة محمد حسن، أحد أعضائها ، عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة.

ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد لقى محمد حسن عضو المكتب الفنى لنائبة محافظ القليوبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور الرابع بمنزله بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة، حيث كان يجرى مكالمة واختل توازنه وسقط مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأصدرت محافظة القليوبية القليوبية، بيانا رسميا، توضح، أنه توفى عضو مكتب نائب المحافظ "محمد حسن"، حيث اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله لمستشفى ناصر وتوفى فور وصوله المستشفى، وسوف يتم دفن الجثمان عقب إنهاء الأوراق".

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت أنه في ضوء ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة "محمد حسن" أحد أعضاء فريق مكتب نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بمكتب الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ أوضحت المحافظة في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه على الفور قامت نائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان، بإصدار تعليمات كإجراء احترازى بالعزل المنزلى لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما، بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية، واتباع الاجراءات الوقائية ضد الفيروس وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.