الصين تُدخل ثلاثة لقاحات ضد “كوفيد-19” تدخل المرحلة الثانية من التجارب الإكلينيكية

أفاد مسؤول صيني، أمس الأحد، أن ثلاثة لقاحات طبية ضد فيروس “كوفيد-19” دخلت المرحلة الثانية من التجارب الإكلينيكية في بكين.

وأوضح شيوي تشيانغ، رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا ببلدية بكين، خلال لقاء صحفي، أن بكين نظمت 21 مشروعا علميا وتكنولوجيا في إطار الاستجابة لمرض (كوفيد-19).

وأبرز أنه تمت الموافقة على خمسة عقاقير مبتكرة لدخول التجارب الإكلينيكية وجميعها دخلت المرحلة الثانية من الدراسات الإكلينيكية.

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وقال شيوي إنه بحسب خطة عمل مدتها ثلاث سنوات (2020-2022) تختص بتعزيز نظام إدارة الطوارئ لأمن الصحة العام في العاصمة، فإن بكين ستقيم آلية ربط بين الوقاية والممارسة الإكلينيكية والبحث العلمي والعلاج واعتماد مشروع الطوارئ.

وأضاف أن بكين ستسرع من وتيرة البحث والتطوير الخاصة بالكواشف التشخيصية والعقاقير واللقاحات والمعدات الطبية، وستدعم مصنعي العقاقير واللقاحات لزيادة قدرتهم على تلبية الاحتياجات، فضلا عن تحسين تصميم مختبرات السلامة البيولوجية من المستوى الثالث.

وقال شيوي إن بكين ستعزز من الدور الداعم للتكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، في مراقبة الأوبئة وتحليلها، ورصد الفيروسات والوقاية منها والسيطرة عليها وعلاجها.