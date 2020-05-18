حكومة سبتة المحتلة تقحم مهاجرين غير نظاميين ضمن اللائحة..لهذه الأسباب تعثرت عودة المغاربة العالقين

رفضت السلطات المغربية محاولة حكومة سبتة المحتلة فرض إقحام أشخاص، بينهم قاصرين مغاربة وجزائريين، وكذا مهاجرين غير نظاميين، ضمن لائحة المغاربة العالقين في الثغر المحتل، بسبب قرار إغلاق الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعها إلى تأجيل عملية إخراجهم.

وكشفت مصدر مسؤول لـ”اليوم24″ أن العدد الإجمالي للمغاربة العالقين بسبتة بسبب الجائحة، قدر بحوالي 350 شخصا، عكس لائحة المعدة من قبل حكومة الثغر المحتل البالغة 780 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المغربية تعترف بوجود قاصرين مغاربة ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة، إلا أنها ترى أن الملف الحالي الذي يجب حله يتعلق بمواطنيها العالقين بسبب جائحة كورونا، وأن أي ملف آخر يجب التعاطي معه في وقته وفق مشاورات ثنائية بين الرباط ومدريد.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المغربية طالبت من نظيرتها بسبتة المحتلة، مدها بأرقام جوازات المغاربة العالقين في المدينة، للتأكد من أسماء الذين غادروا البلاد، وعلقوا بسبتة.