طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا فوق كل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وحنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح على السواحل الشمالية والوسطى، وستكون مصحوبة بضباب محلي.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 06 و11 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة السايس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 16 و21 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وأقصى جنوب شرق البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 27 و 32 درجة بمنطقة السايس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بمنطقة سوس وأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية و هادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان مابين رأس سبارطيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.