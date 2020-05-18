اعتقال أكبر تاجر مخدرات بالشمال ضمن شبكة أحد أفرادها ضابط-التفاصيل

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء يوم الأحد، بتنسيق مع جهاز “ديستي” من توقيف المدعو “الشنتوف”، وهو واحد من كبار تجار المخدرات بمنطقة الشمال.

وحسب مصدر مطلع، فإن المدعو “ح.الشنتوف” وجد في شقة بمنطقة أكزناية ضواحي طنجة، وكان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بتهم الإتجار في الكوكايين.

وحسب المصدر ذاته، فالمعني بالأمر دائم التنقل، وانطلقت محاولة توقيفه منذ مدة طويلة من طرف الفرقة الوطنية، لغاية يوم أمس، حيث تمت محاصرته في الشقة المذكورة بعد نصب كمين محكم.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني مساء يوم الأحد، أنه تم توقيف توقيف أربعة أشخاص “ح.الشنتوف-ا.الپيك-أ.ياسين”، والرابع وهو ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.