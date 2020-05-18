شكر وباقات ورد.. صحافيون يكرمون العاملين في الجبهات الأمامية لمكافحة الجائحة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اختار صحافيون، أول أمس السبت، ي طنجة، تكريم العاملين في الصفوف الأمامية، لمكافحة جائحة كورونا، عرفانا بمجهوداتهم المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد.

وقدم المشاركون باقات ورود لعناصر الوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والأطر الصحية، مرددين النشيد الوطني، وحاملين لافتة كتب عليها “نشكركم على تفانيكم، وتضحيتكم من أجل الوطن، والمواطن، دمتم سالمين يا أبطال”.

واعتبر صحافيون أن العاملين في الصفوف الأمامية لمجابهة الوباء يبذلون مجهودات جبارة، في سبل حماية المواطنين، وتقديم العلاجات الضرورية للمصابين منهم بالفيروس التاجي.