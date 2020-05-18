الصحة الإسرائيلية: لا إصابات بكورونا وارتفاع بالمتعافين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لوحظ الارتفاع المتواصل بالمتعافين من الفيروس، كما سجل ارتفاعا بحصيلة الإصابات الخطيرة جدا.

وأوضحت الوزارة في بيانها لوسائل الإعلام أنه صحيح للساعة 11:00 من اليوم الإثنين، لم يتم تشخيص مرضى مؤكدين جدد بالكورونا، علما أنه حتى مساء أمس الأحد، تم تشخيص 11 حالة جديدة، كما تم الإعلان عن تسجيل 4 وفيات.

ووفق معطيات الوزارة تتواصل معطيات التباطؤ بشأن وتيرة انتشار الفيروس في البلاد، فمنذ مساء الأحد حتى ظهر اليوم الإثنين، لم تسجل إصابات جديدة كما لم تسجل وفيات، فيما تماثل 13 شخصا للشفاء من الفيروس.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 16621 مريضا، من بينهم 272 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 1.5%، بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

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ولفتت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ 13014، وهو في ارتفاع مستمر ليستقر عدد المرضى حاليا والإصابات النشطة، عند 3335 شخصا، بينما الإصابات الخطيرة بلغت 57 إصابة. وهناك 47 حالة خطيرة جدا موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن 177 مريضا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة تتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3335 مريضا العلاج ويخضعون للرقابة الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي والفندقي.

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الفيروس تواصل الوزارة الحكومية ذات الصلة بمنح التسهيلات ورفع المزيد من إجراءات العزل، حيث وزارة الصحة، على تبكير فتح المطاعم، التي قد تفتح أبوابها أمام الزبائن خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.

وتتطلع وزارة الداخلية إلى فتح متدرج لدور العبادة، فيما أعلنت وزارة التربية والتعلم عن انتظام الدراسة في مختلف المراحل المدرسية والتعليمية.