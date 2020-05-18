ألمانيا تتشاور مع 10 دول أوروبية حول العطل الصيفية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتشاور وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الإثنين، مع 10 زملاء أوروبيين حول إمكانية القيام بإلاجازات الصيفية في أماكن أخرى في القارة الأوروبية.

ومن المقرر أن ينتهي التحذير الألماني الذي يستمر شهرين بشأن السفر السياحي إلى أي دولة في 14 حزيران/ يونيو. وتهدف ألمانيا ودول أخرى إلى استعادة السفر الحر عبر حدودها الشهر المقبل.

يعتزم ماس عقد مؤتمر بالفيديو، اليوم الإثنين مع نظرائه من 10 دول تعد وجهات شعبية للألمان.

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وقال لتلفزيون "زد دي إف إنه"نريد أن نناقش تحت أي معايير يمكن أن تكون عطلة صيفية ممكنة" بما في ذلك قضايا مثل قواعد الدخول ومتطلبات الحجر الصحي التي فرضتها بعض الدول.

وأضاف ماس إن الدول بحاجة إلى الاتفاق على آلية "للاستجابة بسرعة كبيرة" إذا تصاعدت عدوى الفيروس التاجي مرة أخرى.

وتابع بقوله إن "حتى لو كان من الممكن قضاء عطلة صيفية في مكان آخر في أوروبا، وهو ما آمل أن يحدث، يجب على المرء أن يقول إن هذه العطلة هذا العام لن تكون مثل تلك التي نعرفها في الماضي، لأن الوباء لا يزال موجودًا ويجب على الأقل أن تكون لديهم احتياطات السلامة لأسوأ الظروف إذا زادت أعداد الإصابات مرة أخرى".