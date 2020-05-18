اعتقالات في الضفة والقدس تطال قياديا في حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينهم القيادي في حركة حماس الشيخ شاكر عمارة من أريحا وعدد من الأسرى المحررين أحدهم طبيب من الخليل.

في محافظة الخليل، أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر، فيما اعتقلت أربعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد الناشط في بيت أمر محمد عوض، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد احمد حماد أبو مارية، وهو أسير محرر أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، معتز ديب العويوي من مدينة الخليل، وأياد أيمن فايز أبو عليان من بلدة يطا، ووليد حسين مزين من مخيم العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي عمارة بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

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وشهد المخيم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

والشيخ عمارة أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال كما أبعد لمرج الزهور عام 1992.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان على طريق الباذان شرق المدينة، فيما اعتقلت الشقيقين أحمد ويوسف أبو الهوى من بلدة الطور في القدس المحتلة والشقيقين محمود وعبد عبيد من بلدة العيسوية بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وفي طولكرم اندلعت في بلدة فرعون مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان تخللها إطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني تجاه المواطنين.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عباس محمد شحادة ، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي هندازة وجبل الموالح، وبلدة تقوع.

كذلك اعتقل الاحتلال الشاب أحمد نبيه ابو الرب من بلدة مسلية والشاب طلال تركمان من قباطية في جنين.