يوفنتوس يضع شرطا مقابل رحيل بيانيتش إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي وضع شرطا مقابل انتقال نجمه البوسني، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة الإسباني.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن يوفنتوس اتفق مع برشلونة على ضم نيلسون سيميدو، مقابل الثنائي ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو.
وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بيانيتش لن ينضم إلى برشلونة إلا في حالة حصول يوفنتوس على خدمات البرازيلي آرثر ميلو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيانكونيري ليس مهتمًا بشكل خاص بسيميدو.
ويبدو أن انتقال آرثر ليوفنتوس معقد للغاية، بعد أن أعلن النجم البرازيلي نيته البقاء في كامب نو، وعدم رغبته في الرحيل.
ولا يزال بيانيتش مرشحًا للانتقال إلى أكثر من نادٍ في صفقات تبادلية، من ضمنها مانشستر يونايتد من أجل بول بوغبا، وباريس سان جيرمان من أجل لياندرو باريديس، وتشيلسي من أجل جورجينيو.
ويقدر يوفنتوس قيمة بيانيتش بحوالي 30-40 مليون يورو، لذلك لن يستخدمه بالإضافة إلى ماتيا دي تشيليو و25 مليون يورو نقدًا، مقابل وصول سيميدو.
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