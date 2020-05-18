شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل برصاص قناص حوثي في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 قتل استشهد طفل برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في احدى مديريات محافظة البيضاء (وسط البلاد).

وذكرت مصادر محلية ان الطفل أسامة عبدالرزاق محمد محسن الحميقاني (14 عاما) لقي حتفه برصاصة قناص حوثي في احدى الشعاب بمنطقة آل حميقان بمديرية الزاهر. Advertisements وحمل الأهالي وفقا للمصادر مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة وتبعات وعواقب ارتكاب هذة الجريمة. وتصاعدت مؤخرا انتهاكات وجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين اغلبهم نساء واطفال في مديريات محافظة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل برصاص قناص حوثي في الزاهر بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.