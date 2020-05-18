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التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بحجة وسقوط قتلى وجرحى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في عزلة "بني حسن" التابعة لمديرية "عبس" بالمحافظة.

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كما قصف مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية .

 

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.

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