شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بحجة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في عزلة "بني حسن" التابعة لمديرية "عبس" بالمحافظة. Advertisements كما قصف مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.

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