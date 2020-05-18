الإثنين 18 مايو 2020

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنزع الألغام في اليمن "مسام"، انتزاع أكثر من 2700 لغم حوثي خلال أسبوع.



وأوضح المركز أنه انتزع 2782 لغما وذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو.

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وأكد مدير عام مشروع "مسام"، أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت منذ بداية شهر مايو لغاية يوم 14 منه، 3804 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وأضاف أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018، بلغ 166 ألف و987 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وزرعت مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مئات الآلاف من الألغام بطريقة عشوائية بلا خرائط في الطرقات والمنازل والمزارع، أدى انفجار بعضها إلى مقتل وإصابة وإعاقة أعداد كبيرة من المدنيين