الإثنين 18 مايو 2020

وفاة صحفي مختطف بعد يومين على خروجه من سجون الحوثيين في صنعاء



كشفت مصادر إعلامية، عن وفاة مصور صحفي وفنان، بعد يومين من خروجه من سجون الحوثيين بصنعاء، جراء التعذيب.

وأفادت المصادر، بالعثور على الشاب "عبدالله عباد" متوفياً في غرفة يقطنها بصنعاء، بعد يومين من إطلاق سراحه من سجون المليشيا الحوثية التي اختطفته قبل شهر من اطلاق سراحه.

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وكانت مليشيا الحوثي قد افرجت عن عبدالله يوم الأربعاء الماضي، وعثر عليه في غرفة يقطنها بصنعاء بعد يومين من خروجه وقد فارق الحياة، ورجحت مصادر أن وفاته بهذا الشكل المفاجئ والغامض تأتي نتيجة ما تعرض له في سجون المليشيا من تعذيب وتنكيل.

وقالت أسرة المختطف عبدالله عباد إنها لم تعلم عنه شيء منذ اختطافه ولا بمكان اختطافه حتى أفرج عنه وهو في حالة صحية سيئة وعليه علامات التعذيب.

وينتمي "عباد" إلى مديرية السياني بمحافظة إب، ووجهت له المليشيا تهمة توزيع منشورات تتبع التحالف العربي.

يذكر أن والدة عبدالله توفيت أثناء فترة احتجازه في سجون مليشيا الحوثي.