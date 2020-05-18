- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "ستولت للناقلات" تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها قبالة السواحل اليمنية والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
أعلنت شركة "ستولت للناقلات"، أن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة، قبالة سواحل اليمن، لافتة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
وقالت "ستولت للناقلات"، إن قراصنة هاجموا السفينة "ستولت أبال" قبالة اليمن،ة، مما دفع الفريق الأمني على ظهر السفينة إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين.
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة برج القيادة في السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.
وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
كانت هذه تفاصيل خبر "ستولت للناقلات" تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها قبالة السواحل اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.