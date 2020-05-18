- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن القمع.. النيابة التركية تطالب بالسجن 7 سنوات بحق ناشط على "تويتر" والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
يواصل النظام التركي قمع الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، طالبت النيابة العامة في تركيا بالسجن 7 سنوات بحق ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يملك حساب "طائر أنقرة"، بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي".
واعتقلت السلطات التركية في أبريل الماضي أوكتاي ياشار الذي يدير حساب "Ankara Kuşu" بسبب منشوراته المعارضة والتي اعتبرتها تمتدح حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله كولن وتسيء إلى قيادات وأجهزة الدولة، واتهمته بنشر معلومات وأخبار كاذبة.
وطالبت النيابة التركية بالحبس من عام ونصف وحتى 7 أعوام ونصف بحق ياشار، مشيرة إلى أن المنشورات التي نشرها عبر حساباته في شكل سلسلة تغريدات وفي تواريخ مختلفة "تضمنت ترويجا لتنظيم إرهابي"، بحسب صحيفة الزمان التركية.
مالك الحساب أوكتاي ياشار، كان دوما ما ينشر تغريدات موالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتجه إلى معارضة النظام الحالي بعدما أيد الحركة السياسية التي أطلقها كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان بعد انشقاقهما عن الحزب الحاكم.
وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة شديدة حيث يتعرض أصحابها للسجن في حال تم نشر أي تعليقات معارضة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن القمع.. النيابة التركية تطالب بالسجن 7 سنوات بحق ناشط على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.