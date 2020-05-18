رصد سلسلة انتهاكات حوثية في الساحل الغربي خلال الـ24ـساعة الماضية

الإثنين 18 مايو 2020

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي سلسلة من الانتهاكات لمليشيات الحوثية للهدنة الأممية ضد المدنيين في الحديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وشملت الأعمال عمليات استهداف وقصف على الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين.



وأفاد مصدر عملياتي أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وبأسلحة معدلات البيكا وبالأسلحة المتوسطة.

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بسلاح م.ط 23، بالإضافة إلى الإستهداف بنيران الأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5،كما استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بنيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 وبالأسلحة القناصة بشكل هستيري وعشوائي.

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ووفقاً للمصادر فقد استهدفت المليشيات من مناطق سيطرتها الأحياء السكنية في حيس بقذائف آر بي جي وبسلاح م.ط 23، تزامناً مع الإستهداف بنيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا.

وخلّف القصف والإستهداف الحوثي حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم، لإنعدام الأمان وفقدان الأمل بالعيش في ظل القصف المتواصل.

يذكر بأن المواطن سالم عوض حندج وشقيقته فاطمة أصيبا بشظايا سلاح 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي لمنزلهما في قرية العكش جنوب غرب مديرية حيس في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات التي تقترفها في مختلف مناطق الحديدة، في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.