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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العمالقة تنفيذ حملة لتعقيم وتنظيف الحمامات العامة في الشيخ عثمان بعدن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
نفذت فرق ألوية العمالقة حملات تنظيف وتعقيم الحمامات العامة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، برعاية القائد العام لألوية العمالقة العميد/ علي سالم الحسني، وبإشراف مدير دائرة الرقابة والتفتيش بألوية العمالقة العقيد غانم أحمد غانم.
وشملت الحملة رفع المخلفات والتعقيم والرش الضبابي في كافة القطاعات بمديرية الشيخ عثمان، كما استعانت فرق العمالقة بعمال النظافة لتنفيذ الحملة.
وأوضح مدير الرقابة والتفتيش في ألوية العمالقة، مشرف الحملة، العقيد غانم أحمد غانم، أن حملة تعقيم وتنظيف الحمامات العامة مستمرة في كافة قطاعات مديرية الشيخ عثمان.
من جانبهم وجه المواطنين شكرهم لألوية العمالقة، وأبدوا ارتياحهم للجهود التي تبذلها خلال أيام شهر رمضان، ومنها تنفيذ حملة تنظيف وتعقيم الحمامات العامة بالمديرية.
ولازالت حملة النظافة والتعقيم مستمرة حتى انتهاء العمل في جميع القطاعات، وذلك في إطار توفير بيئة نظيفة للمستفيدين وللحد من انتشار الأوبئة التي يعاني منها سكان العاصمة عدن
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