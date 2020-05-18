- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن وشقيقته إثر استهداف حوثي للمنازل في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
أصيب مواطن وشقيقته بشظايا سلاح م.ط 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، للمنازل في قرية العُكُش جنوب غرب مديرية حيس بالحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن المواطن سالم عوض حندج ذو الـ 55 عاما،ً أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيبت شقيقته فاطمة عوض حندج ذات 50 عاماً، بشظايا سلاح م.ط 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي لمنزلهما في قرية العكش في مديرية حيس.
وأضافت المصادر ان المواطن سالم نقل إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج بينما تم اسعاف شقيقته فاطمة إلى مستشفى حيس.
في السياق قالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة ان المواطن سالم عوض حندج تعرض لإصابة خطيرة في اليد والظهر وانحاء متفرقة من جسده.
واشارت المصادر الطبية إلى تقديم الإسعافات الأولية للجريح ومن ثم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج .
وتمارس مليشيات الحوثي أبشع الجرائم بحق المدنيين بشكل يومي، وتتنوع بين الاستهداف والقصف المباشر للمنازل وعمليات القنص للمواطنين وزرع الألغام في مختلف مناطق الحديدة
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن وشقيقته إثر استهداف حوثي للمنازل في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.